Promotores da Superliga alertam clubes europeus para o perigo que a Premier League representa

Os clubes europeus receberam uma carta dos promotores da Superliga Europeia a alertar para o perigo que a Premier League representa para todos eles, segundo o 'The Times'. No referido documento, o poder da Liga inglesa é considerado um risco para o bem-estar do futebol, com a sua força económica "a superar todas as outras liga continentais". Além disso, é ainda referido que a Liga dos Campeões "é cada vez mais dominada por clubes ingleses apoiados por fundos de investimento público, Sheiks e oligarcas".Um alerta que surge poucos dias depois de a A22, empresa que apoia o projeto da Superliga, anunciar a nomeação de Bernd Reichart como novo CEO da mesma e que se baseia também em números. "A Premier League está a tornar-se uma Superliga global e está a superar os gastos líquidos combinados em transferências de rivais continentais. Neste verão, os clubes da Premier League gastaram 2.250 milhões de euros, mais do que a La Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1 juntas. O gasto líquido de 160 milhões de euros do recém-promovido Nottingham Forest foi superior ao total da Serie A, La Liga, Bundesliga e Ligue 1 (um total de 78 clubes) juntas. A Premier League oferece custos salariais de quase o dobro do seu rival continental", pode ler-se na carta a que o 'The Times' teve acesso."Além da renda da televisão, os seis grandes clubes ingleses são propriedade de um investidor bilionário ou de um fundo estatal. A Liga dos Campeões não é mais um torneio europeu verdadeiramente aberto. É cada vez mais dominada por clubes ingleses e há poucas exceções continentais que tentam segui-la. Duas das últimas quatro finais foram inteiramente inglesas e apenas o Real Madrid evitou uma terceira em junho. Nos últimos cinco anos, aproximadamente 75% dos semifinalistas da Liga dos Campeões eram ingleses, além das poucas exceções de PSG, Real Madrid e Bayern Munique", aponta ainda a referida carta.