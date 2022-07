«Provavelmente foi a última vez que o United derrotou o Liverpool até à próxima pré-época»

Gabriel Agbonlahor, figura histórica do Aston Villa, foi esta quarta-feira um dos convidados do 'talkSPORT' que falou sobre a goleada (4-0) imposta pelo Manchester United ao Liverpool no jogo de pré-temporada realizado na terça-feira [ontem] em solo tailandês. O ex-avançado inglês desvalorizou o resultado da partida entre as duas formações, assumindo que o mais importante de uma pré-temporada é preparar os índices físicos dos jogadores para a época que se avizinha.

"Eu tenho visto as pessoas a falarem muito sobre o jogo de ontem à noite, e muitos adeptos do Manchester United entusiasmados, mas a verdade é que a pré-temporada não interessa para nada. Sinceramente, os jogadores estão em níveis diferentes em termos físicos, ainda por cima a jogarem na Tailândia, com o tempo, a humidade... é difícil para se jogar", começou por dizer a antiga figura do Aston Villa, realçando que, na sua opinião, é muito provável que esta tenha sido a última vitória dos red devils sobre os rivais até... "à próxima pré-época".

"A pré-temporada é sobretudo sobre o estado físico e preparação, certo? Não é sobre os resultados, de todo. Por isso eu não teria o jogo da última noite como referência, pois provavelmente foi a última vez que o Manchester United derrotou o Liverpool até à próxima pré-época", terminou.