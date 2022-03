Provocação de Wright-Phillips: «Ronaldo e Bruno Fernandes não teriam lugar no City»

Shaun Wright-Phillips tem 40 anos e foi figura do 'antigo' Manchester City. Aquele que não tinha milhões e que, por isso, estava sempre bem longe dos troféus e das equipas recheadas de craques.

O antigo jogador nunca escondeu que gosta de aparecer e, por vezes, não mede as palavras antes de falar, o que motiva várias 'participações' na imprensa britânica, sempre ávida de uma declaração polémica.

Desta vez Shaun Wright-Phillips foi direto: "Não há nenhum jogador do plantel do United que tivesse lugar na equipa do City. Antes do Ronaldo entrar nesta fase diria que ele teria lugar, mas atualmente não tem. Quanto ao Bruno Fernandes, não o tenho visto fazer as coisas que fez o ano passado, por isso também não tinha lugar", destacou.

"Talvez o Elanga seja o jogador que atualmente tem mais condições de conseguir entrar na equipa do City", rematou.