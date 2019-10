Publicação avança motivos por que Manchester United não avançou por João Félix

O Manchester United estudou a possibilidade de contratar João Félix ao Benfica mas não avançou por temer que o jovem internacional português não tivesse capacidade física para aguentar os jogos da Premier League. Fonte do departamento de recrutamento do clube contou ao site 'The Athletic' que os red devils tiveram receio que Félix se tornasse num novo Michael Ricketts.





"O João Félix foi discutido muitas vezes, como aliás seria de esperar tratando-se de um jogador que acabou por se mudar para o Atlético Madrid por 127 milhões de euros. As preocupações relacionavam-se com o facto deste jovem de 19 anos poder não ter a capacidade física necessária para enfrentar jogos na Premier League e de não corresponder ao que prometia", escreve o site.A fonte contactada pelo 'The Athletic' dá o exemplo de Michael Ricketts, um jogador inglês que prometeu muito numa época mas que acabou por não corresponder à grandiosidade das expectativas nele depositadas, e explica: "O segredo é encontrar alguém como Mohamed Salah, que joga de forma brilhante uma época e nas seguintes."