Qataris chegam aos 5,7 mil milhões pelo Man. United

A corrida pela compra do Manchester United tem, para já, três candidatos assumidos. E depois do britânico Jim Ratcliffe e do finlandês Thomas Zilliacus, ontem foi a vez do qatari Sheikh Jassim Al Thani confirmar a apresentação de uma oferta melhorada.De acordo com a imprensa inglesa, a proposta vinda do Médio Oriente será na ordem dos 5 mil milhões de libras (cerca de 5,7 mil milhões de euros) e deverá ser a mais avultada. Agora, falta saber se o Raine Group, que está a gerir a venda, escolherá uma das opções ou se o leilão vai continuar.