Quarentena pode ser abolida

O Reino Unido equaciona abolir o período de quarentena obrigatório para quem se desloque ao território envolvido em desportos de alta competição, nomeadamente o Futebol e a Fórmula 1.

E ste movimento abre assim as portas às equipas continentais que ali se vão deslocar no âmbito da Champions e Liga Europa. Qualquer das competições está agora nos oitavos-de-final, existindo três jogos agendados para Inglaterra: o Manchester City defronta o Real Madrid na Champions; o Manchester United enfrenta o LASK Linz na Liga Europa, prova em que o Wolverhampton joga com o Olympiacos. Se a resolução for aprovada, a cada modalidade competirá informar atempadamente as autoridades sobre os eventos (individuais e coletivos) que terão lugar em terras de Sua Majestade.