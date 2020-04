A época da Premier League foi suspensa a 13 de março devido à pandemia do novo coronavírus e ainda não há data prevista para o seu regresso. A paragem está a ter um grande impacto financeiro nos clubes, que estão privados de receber as milionárias receitas televisivas neste período e podem mesmo ter de indemnizar as operadoras, sendo esta uma das grandes razões para que todos tenham interesse em terminar a prova.





Este domingo, o 'The Times' avançou uma possível solução para o problema e em cima da mesa está a hipótese de as restantes nove jornadas - 10 para algumas equipas - se disputarem integralmente no estádio de Wembley, em Londres, com todos os encontros a serem jogados à porta fechada e a terem transmissão televisiva."Até junho ou julho eles estarão a jogar apenas como eventos de televisão. Se tiverem de jogar quatro jogos por dia em Wembley, vão fazê-lo", revelou ao 'The Times' uma fonte que tem estado em contacto com os donos e presidentes dos 20 emblemas que disputam a Premier League.Refira-se que Wembley é o palco dos jogos da seleção inglesa e recebe todos os anos as finais da Taça de Inglaterra e da Taça da Liga, bem como os jogos decisivos dos 'playoff' de acesso à Premier League e ao 'Championship'. Contudo, o recinto já teve vários jogos do campeonato, entre agosto de 2017 e março de 2019, quando foi a 'casa' do Tottenham durante a construção do estádio dos spurs.