Que rica prenda: Premier League quer jogo no dia 24 de dezembro

Já todos sabemos que na altura do Natal o calendário da Premier League é congestionado e com muitos jogos. Contudo, desde 1995 que não há jogos no dia 24 de dezembro, quando as famílias se preparam para a grande noite do ano.

Contudo, como os interesses comerciais das televisões se sobrepõe a tudo, mesmo a uma tradição que celebra o amor e a família, é bem provável que este ano todos possamos assistir a um Wolves-Chelsea no dia 24.

O jogo está agendado para dia 23 mas os responsáveis televisivos já deram conta de que preferiam ter a partida um dia depois, algo que pode mesmo acontecer.

Recorde-se que não há jogos em Inglaterra a 24 de dezembro desde um célebre Manchester United-Leeds United, em Elland Road, no já mencionado ano de 1995.

Em 2017 houve uma tentativa de colocar alguns duelos nesse dia especial, mas a pressão política e também de diversos grupos de adeptos foi mais forte. Em causa estão os constrangimentos que se criarão com os transportes, que nesse dia não circulam com horários normais.