Quem manda aqui sou eu: Sir Jim Ratcliffe tem plano para meter Ten Hag na ordem

Sir Jim Ratcliffe. Pode começar a habituar-se a este nome, especialmente se gosta de acompanhar a atualidade do Manchester United do nosso Bruno Fernandes. Este é o homem que muito em breve vai comprar 25 por cento do clube de Old Trafford, assumindo as operações de futebol do colosso inglês.

E para mostrar logo na chegada que é ele que manda, Sir Jim Ratcliffe já tem um plano traçado. Destaca o 'The Sun' que o empresário pretende ordenar ao treinador Erik ten Hag que coloque um ponto final na 'guerra' com Jadon Sancho.

O novo dono do clube quer fazer regressar ao grupo um dos principais ativos do plantel mas, realça a imprensa inglesa, mais do que isso quer mostrar pulso firme e deixar bem claro ao treinador holandês que não quer este tipo de 'birras' no seu Manchester United.

Recorde-se que Jadon Sancho está afastado dos trabalhos do plantel principal há várias semanas, depois de uma troca de palavras mais intensa com o treinador do clube.