Quem manda é ele: A regra que o capitão Van Dijk implementou no Liverpool

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Virgil van Dijk tornou-se capitão do Liverpool esta temporada, depois da saída de Jordan Henderson rumo ao milionário futebol da Arábia Saudita. E, depois de uma conversa com o treinador Jurgen Klopp, o central holandês implementou uma nova regra - a roda de jogadores antes do jogo, em pleno relvado.

"Era algo que fazíamos no Celtic e que quis trazer para aqui. Sempre gostei dessa prática, porque acho que coloca o foco no jogo e também mostra aos adeptos que estamos a postos para o combate", revelou ao 'Liverpool Echo'.

"Ajuda muito a criar uma atmosfera, uma vez que acontece mesmo em cima do apito inicial. Assim, com a ajuda dos adeptos, que também fazem muito barulho, entramos num espírito especial. É excelente, mesmo que muitas vezes seja complicado fazer-me ouvir", rematou.