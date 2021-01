Quem será o novo campeão da Premier League? Supercomputador deixa Mourinho fora do título

Depois de o Liverpool de Jürgen Klopp se ter sobreposto a todos os seus rivais e adversários e ser coroado campeão da Premier League 30 anos depois, eis a pergunta que se seguirá - entre todos os fãs de um dos melhores campeonatos de futebol do Mundo: quem irá ser coroado o novo campeão da presente temporada?





Esta sexta-feira, a 'FiveThirtyEight', plataforma de estatística e análise que se dedica ao principal escalão inglês de futebol, deu uma pequena ajuda e determinou, com base no desempenho das equipas até ao momento na prova, aquele que será o novo campeão em Inglaterra.De acordo com a página, o Manchester City, onde jogam os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, tem 84 por cento de probabilidades de terminar a presente temporada no topo da tabela classificativa, clube que atualmente lidera a prova. Liverpool, de Diogo Jota, Manchester United, de Bruno Fernandes, e Leicester, de Ricardo Pereira, são os clubes que fecham o top-4 (que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época), com probabilidades de 8, 5 e 2 por cento de se coroarem campeões ingleses em 2020/21.No que toca ao desempenho das equipas orientadas por treinadores portugueses (Tottenham e Wolverhampton), a plataforma de estatística e análise aponta que José Mourinho terminará o campeonato na 5.ª posição com 63 pontos - menos 22 do que o suposto futuro líder Manchester City, enquanto que Nuno Espírito Santo concluirá a prova com um total de 46 pontos - mais 11 do que o Newcastle, equipa que disputará o playoff.