Querem dar cabo de Marco Silva

Marco Silva terá um início de tarde ‘quentito’ no Vicarage Road. Não se trata de uma subida repentina do mercúrio dos termómetros, mas da forma como o técnico luso será recebido pelas gentes do Watford, o seu clube anterior. Ninguém lhe perdoa a ‘deserção’ para o Everton (com um miniperíodo sabático pelo meio, claro...) nem o ‘rapto’ de Richarlison.Troy Deeney quer que a resposta a Marco Silva seja dada unicamente nas quatro linhas. "Qualquer coisa que façam só servirá para o motivar. Deixem-no em paz. Vamos dar cabo deles [no campo]", diz o avançado, enquanto Scott Duxbury, diretor executivo do Watford, assegura: "Não lhe irei dirigir a palavra. Deixarei que o Troy e a equipa falem com ele..."A massa afeta ao Watford deve ter na manga alguns ‘miminhos’ para Marco Silva. Em Goodison Park, aquando da 1ª volta, era ver o sector reservado aos hornets cheio de serpentes insufláveis...Marco Silva desvaloriza o ruído e só pensa em evitar a terceira derrota seguida na prova. "A forma como serei recebido? No futebol há que estar preparado para tudo. Estou pronto para tudo! Vai ser um jogo complicado como todos os outros. O que penso das declarações de Troy? Nada diferente daquilo que é costume. Se virem o que ele disse há dois meses talvez concluam que não passa de uma estratégia...", anota o treinador do Everton, enquanto o homólogo do Watford, Javi Gracia, tenta desviar a atenção para o que realmente interessa: "É preciso estar concentrado no jogo, não há que pensar nos treinadores..."