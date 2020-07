«Queres o número 9 de volta?»: A mensagem que inspirou Anthony Martial

Por vezes são os gestos mais simples que garantem mais impacto. Foi o que aconteceu com Anthony Martial, craque francês do Manchester United, e o treinador Ole Gunnar Solskjaer.

O jogador gaulês está a ser protagonista de uma temporada de qualidade, tendo já anotado 21 golos pelos red devils, sendo que 16 deles foram apontados na Premier League. A parceria atacante com Marcus Rashford e Mason Greenwood está a funcionar em pleno e o jogador de 24 anos está deliciado com as prestações que tem conseguido.

Ibrahimovic no United Ibrahimovic no United

Ironicamente, Martial explicou à imprensa do seu país que um dos dínamos motivacionais que teve esta época foi dado pelo treinador do United. E tudo por causa do número que enverga nas costas.

"Ele mandou-me uma mensagem e perguntou se queria o número 9 de volta. Eu disse imediatamente que sim e ele reagiu, pedindo-me que mostrasse sempre que merecia esse número especial. Foi um pequeno detalhe mas valeu por muito e deu-me muita força", explicou.

Martial usava o 11, uma vez que com a chega de Zlatan Ibrahimovic em 2016, foi 'obrigado' a ceder o número ao gigante sueco.