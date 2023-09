«Quero c... na sanita de ouro de Saddam Hussein»: ex-defesa inglês recorda viagem a Bagdad

Neil Ruddock, antigo defesa inglês, de 55 anos, que jogou no Liverpool, no Tottenham, no Crystal Palace, entre outros clubes, contou na sua autobiografia que defecou numa sanita de ouro num palácio de Saddam Hussein.O ex-jogador foi convidado a visitar as tropas britânicas que estavam no Iraque, uma viagem onde foi acompanhado pelas modelos da Playboy, Jo Guest e Leah Newman. Esta última acabaria por se tornar sua mulher. Foram conduzidos a uma base em Bagdad, local que antes tinha sido a residência do antigo presidente do Iraque.Depois de uma visita pelas instalações, Ruddock não perdeu a oportunidade de usar uma sanita de ouro que ele tinha visto numa das casas de banho, conforme conta na obra, intitulada 'The World According to Razor': "Já nos tinham falado daquela sanita e quando a vimos eu disse à Leah para me deixar sozinho. 'Porquê?', perguntou-me ela. 'Porque quero cagar na sanita do Saddam Hussein'. Não precisei de pedir duas vezes.""Quando estava a meio do processo, senti-me sozinho e perguntei à Leah se ela não queria entrar e tirar-me uma foto a ler o jornal sentado na sanita. Ela acedeu", prosseguiu o antigo jogador.Mas as coisas não ficaram por aqui: "Depois de lavar as mãos fomos para o quarto adjacente à casa de banho e, por piada, puxei a Leah para a cama. Bem, não foi apenas por piada. Queria ver se ela estava disposta a uma luta rápida, se é que me entendem... Mas não estava. Por enquanto. Quando saímos do elevador tínhamos cerca de uma centena de militares a aplaudir-nos."Depois percebeu as razões do aplauso. "Havia câmaras de vigilância por todo o lado, menos na casa de banho, graças a Deus, e toda a gente pôde ver a minha luta rápida falhada. Tudo o que posso dizer é que ainda bem que ela disse que não! Imaginem ter o vosso vídeo de sexo ainda antes de terem tido o primeiro encontro..."Ruddock e Leah estão casados até hoje. "Ela acabou por ceder aos meus encantos, nenhuma mulher lhes resiste por muito tempo, e quando chegámos a Londres começámos a namorar."