Quinze futebolistas da Premier League falharam antidoping entre 2015 e 2020: nenhum foi suspenso

O jornal 'The Sun' revela este domingo que pelo menos 15 futebolistas da Premier League falharam os procedimentos antidoping entre 2015 e 2020, 12 deles com testes positivos a substâncias proibidas. Desses 15 casos, escreve o jornal inglês, nenhum resultou em qualquer sanção. Em contraste, nas divisões inferiores foram detetados 24 casos de violação dos protocolos, tendo existindo 15 sanções, três delas de 4 anos.





De acordo com os dados revelados - que demoraram 60 dias úteis a ser obtidos, ao contrários dos normais 20 dias úteis -, entre os casos positivos consta um de anfetamina e três de triamcinolona, o mesmo corticosteroide que foi utilizado por Bradley Wiggins aquando da sua vitória no Tour de France.Há ainda quatro casos de um estimulante chamado Ritalin e ainda um outro do 'booster' de testosterona hCG, utilizado de forma recorrente no ciclismo e nas artes marciais mistas. Os restantes casos referem-se a esteróides e diuréticos, que podem não só ajudar a perder peso mas também 'mascarar' a presença de outas substâncias proibidas.Nenhum destes casos levou a suspensões, algo que a agência antidoping britânica (UKAD) atribuiu a eventuais ingestões acidentais ou, também, a existência de uma exceção médica que permitisse o seu consumo.