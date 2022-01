Rafa Benítez despedido pelo Everton

O Everton oficializou este domingo a destituição do treinador espanhol Rafa Benítez. O técnico, de 61 anos, chegou no início da temporada e completou apenas 22 encontros oficiais pelos toffees, somando sete triunfos.O desaire fora de portas no sábado, no terreno do Norwich (2-1), foi a gota de água para os dirigentes do emblema de Liverpool.O Everton figura no 15º lugar da Premier League, com 19 pontos em 19 rondas.