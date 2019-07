Rafa Benítez: «Estou triste, queria continuar mas o Newcastle não quer o mesmo»

Tudo o que tem um início, tem um fim. Rafael Benítez deixou o Newcaslte, clube que representou durante as últimas três épocas e meia. Em carta aberta aos adeptos do clube, o técnico de 59 anos revelou-se triste com a saída do clube, algo que não estava nos seus planos.





"Obrigado por estes três anos maravilhosos e excitantes. St. James Park [estádio do Newcastle] foi muito especial para mim. Desde o 5-1 na vitória ao Tottenham, até à conquista do Championship [2.º escalão inglês de futebol]. Eu queria continuar, mas não queria prolongar o meu contrato. Queria ser parte de um projeto neste clube. Infelizmente, a direção do clube não tinha, nem tem, a mesma visão que eu. Estou muito triste, mas não me arrependo em nenhum momento acerca da minha decisão em vir para cá. Estou muito orgulhoso daquilo que alcançámos juntos", afirmou Rafael Benítez na sua carta de despedida.