Rafael sem papas na língua: «Nunca gostei do Tévez e não tenho vergonha de o dizer»

O brasieliro Rafael da Silva, de 33 anos, esteve à conversa com a SportTV Brasil e recordou a passagem pelo Manchester United, onde conquistou três títulos de campeão e duas Taças da Liga, tendo registado mais de 100 encontros com a camisola red devil.

Quando foi convidado a falar sobre a relação com o argentino Carlitos Tévez, Rafael fechou o rosto e foi direto ao assunto: "Não sou fã do Tévez. Nem como jogador nem como pessoa. Cheguei a ter uma discussão forte com ele no jogo contra o City, quando ele nos trocou pelos rivais. Mas não sou fã dele porque ele sempre gostou de tratar mal os novos jogadores."

"Não tenho vergonha de dizer. Não gosto dele. Ele fez muitas maldades aos jogadores mais novos. Tratava-os muito mal. Era sempre muito educado, mas com os mais novos não era assim e nunca gostei dele por causa disso", rematou.

Recorde-se que no dérbi de 2010, os dois jogadores enfrentaram-se em campo e registaram vários momentos de tensão: "Ele tinha trocado de clube, houve um duelo e dei-lhe. O árbitro marcou a falta, ele empurrou-me e trocámos uns insultos."