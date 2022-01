Rangnick explica ausência de Cristiano Ronaldo: «Disse-me que tem tido um pequeno problema na anca»

Cristiano Ronaldo foi a surpresa por não constar da ficha de jogo para o encontro ante o Aston Villa, a contar para a Taça de Inglaterra. Ralf Rangnick explicou a ausência do português."Falei com o Cristiano antes do treino de ontem [domingo] e ele disse-me que tem tido um pequeno problema na anca nos últimos dias. No fim de contas, decidimos não correr riscos. Decidimos poupá-lo num jogo que, facilmente, pode vir a ter 120 minutos", relatou o técnico do Manchester United em declarações à BBC Sports.