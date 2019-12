Raheem Sterling perto de assinar 'contrato recorde' com Nike até 2023

Raheem Sterling pode estar muito perto de fechar o contrato comercial mais lucrativo de sempre entre uma marca desportiva e um jogador de futebol, neste caso com a Nike.De acordo com o 'Daily Mail', o internacional inglês está em conversações avançadas com a Nike - marca norte-americana que atualmente tem contrato com o extremo do Manchester City até 2020 - para aumentar o seu vínculo até 2023. Segundo avança aquela publicação, o Raheem Sterling poderá fechar um contrato recorde e ultrapassar os valores que Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e LeBron James - desportistas que têm contrato com a marca norte-americana - recebem atualmente.O internacional português é, atualmente, o mais bem pago pela marca, com um contrato de 162 milhões de euros durante 10 anos - 16,2 milhões por ano - ao que ascendem ainda quatro milhões de euros caso o avançado da Juventus conquiste uma Bola de Ouro ou o Prémio The Best da FIFA durante o período do contrato.Quem também já fez sentir o seu interesse em fechar contrato com o internacional inglês, de 24 anos, foi a Puma e a Air Jordan - subsidiária separada da Nike, que no último ano deu imagem ao equipamento principal do Paris Saint-Germain - que já terão feito chegar ao jogador as suas propostas, de forma a resgatá-lo à Nike.