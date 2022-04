Ralf Rangnick antecipa oportunidades para jovens no Man. United face a ausências com o Chelsea

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Manchester United, Ralf Rangnick, revelou esta quarta-feira que poderá ter de recorrer a alguns jogadores jovens para o encontro antecipado da Liga inglesa, frente ao Chelsea, face às várias ausências na primeira equipa.



Os defesas Luke Shaw, Harry Maguire, os médios Paul Pogba e Fred e os avançados Edinson Cavani e Jadon Sancho não vão poder dar o contributo na quinta-feira, na receção aos londrinos do Chelsea, em jogo da 37.ª jornada da Premier League. "Temos de ser justos o suficiente com esses jogadores. Tem de ser o momento certo, eles devem ter a oportunidade de jogar bem e ter um bom desempenho. Não é apenas empurrá-los para um jogo, acho que também deve ser o momento certo", explicou o técnico germânico, que, além dos seis ausentes, poderá não ver Aaron Wan-Bissaka recuperar a tempo do encontro.

De resto, os portugueses Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo devem constar na ficha de jogo, agendado para as 19h45, em Old Trafford.

Os red devils ocupam o sexto posto, com 54 pontos, contra os 65 dos blues (terceiros), que têm menos dois jogos.