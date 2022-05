Ramsdale garante que festejo junto a Bruno Fernandes não foi provocação: «Foi pura emoção»

Aaron Ramsdale festejou efusivamente o penálti desperdiçado por Bruno Fernandes que poderia dar o 2-2 na partida que terminou com um 3-1 favorável aos gunners . O guarda-redes do Arsenal garantiu que esse momento nada teve a ver com um abuso."Foi um bom momento, mas acho que ficou fora de proporções porque havia cinco ou seis jogadores do Arsenal à minha frente. Por isso comemorei com eles. Provavelmente tinha um pouco aquilo na minha cabeça e depois parei a meio do caminho, mas é apenas emoção. Nada a ver com ele ou com o clube ou qualquer coisa do género. Foi pura emoção", frisou ao 'That Peter Crouch Podcast'.O guardião internacional inglês que está em época de estreia no Arsenal explicou que no dérbi com o Chelsea acenou para um adeptos adversário, justificando o momento. "Acenei para um adepto do Chelsea há dias, que se estava sempre a dirigir a mim por tudo na segunda parte. Quando marcámos o penálti eu acenei para ele e o segurança perguntou: 'Por que é que fizeste isso? Era necessário?' Eu respondi: 'Ouviste tudo o que ele disse, ele chamou-me de todos os nomes que existe' e não posso simplesmente acenar. É um prazer para mim", garantiu Ramsdale.