Rangnick rende-se a Ronaldo após um jogo: «Trabalho sem bola é de se lhe tirar o chapéu»

Ralf Rangnick estreou-se ao serviço do Manchester United como treinador interino com uma vitória sobre o Crystal Palace (1-0) . Apesar de ter ficado a zero no que a golos diz respeito, o técnico deixou elogios a Cristiano Ronaldo, o melhor artilheiro dos red devils."A parte mais importante foi a forma como defendemos, como tivemos bola durante todo o jogo e ter conseguido ficar com a nossa baliza a zeros. São coisas que devemos melhorar. Temos de conseguir ficar jogo após jogo sem sofrer. Com apenas um treino realizado, estou realmente impressionado. Jogámos muito melhor do que esperava. Quero jogar com dois avançados, em particular no meio. Além disso, devo dizer que o trabalho sem bola do Cristiano Ronaldo é de se lhe tirar o chapéu", reiterou o alemão, de 63 anos, em declarações à BBC.