Ranieri: «Kamara não me respeitou e eu queria matá-lo»

Claudio Ranieri estava furioso no final do jogo do, disputado no último sábado. A equipa ganhou com um golo de Mitrovic, aos 91 minutos, mas antes desperdiçou um penálti. Aboubakar Kamara tomou a iniciativa de o marcar quando a ordem era que fosse Mitrovic a apontar as grandes penalidades.O francês falhou e depois do jogo teve de ouvir uma forte reprimenda do treinador. Primeiro em privado, depois em público. "O Kamara não me respeitou, não respeitou a equipa e não respeitou os adeptos. Falei com ele e disse-lhe que o que fez não foi correto. Ordenei ao Mitrovic que marcasse o penálti e o Kamara desobedeceu. É incrível, queria matá-lo", referiu o técnico, no final do jogo.