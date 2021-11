Raphinha devolve Leeds ao rumo das vitórias

Na abertura da jornada 14 da Premier League, o Leeds voltou aos triunfos depois de três encontros seguidos sem ganhar, ao derrotar em casa o Crystal Palace por 1-0, e somou 3 pontos importantes na fuga à zona baixa da tabela. A equipa comandada por Marcelo Bielsa teve de sofrer até bem perto do final, quando o Raphinha (ex-Sporting) desfez o nulo aos 90'+3, de penálti, e deu uma vitória que coloca o Leeds provisoriamente no 15.º posto, com 15 pontos. Já o Palace mantém os mesmos 16, no 12.º lugar.O outro duelo da noite, disputado pouco depois, colocou frente a frente Newcastle e Norwich, duas equipas da zona mais baixa da tabela classificativa, e a verdade é que pouco ou nada agradou o resultado de 1-1. O jogo começou da pior forma para o conjunto local já que antes dos 10 minutos o defesa Ciaran Clark viu o cartão vermelho direto, deixando a sua equipa a jogar em inferioridade numérica e obrigando o técnico Eddie Howe a mexer na equipa. Já golos... só no segundo tempo.Callum Wilson converteu uma grande penalidade e adiantou a equipa da casa no marcador aos 61', com o Norwich a chegar ao empate aos 79', com um golo do finlandês Pukki. O conjunto visitante contou com mais ocasiões de golo mas o resultado não se voltou a alterar e o marcador manteve tudo como dantes na tabela e as duas equipas no fundo da tabela.