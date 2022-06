Raphinha estará com um pé no Arsenal

O portal 'Goal' garante que houve um volte-face na transferência de Raphinha, ex-V. Guimarães e Sporting, e que este estará com um pé no Arsenal. O Barcelona era o grande interessado no internacional brasileiro mas fontes do Leeds United, o atual clube, garante que nada sabem acerca dos catalães.Segundo a mesma fonte, Raphinha não quer esperar e quer decidir já o destino.Em relação ao preço, o Leeds pediu 50 milhões de euros ao Barça e os catalães consideraram o valor proibitivo. O conjunto blaugrana via o dianteiro de 25 anos como substituto ideal para Dembelé, mas dificilmente contará agora com os serviços de Raphinha, mesmo que fosse essa a vontade do agente, Deco, um ex-jogador do Barcelona.