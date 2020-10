Rashford condecorado pelo papel em prol das crianças desfavorecidas

Marcus Rashford foi esta sexta-feira condecorado com a medalha da Ordem do Império Britânico, pela sua ação em prol das crianças desfavorecidas durante o período de confinamento devido à Covid-19. Um dos gestos mais destacados desta sua luta deu-se quando o avançado do Manchester United surgiu em público a exigir que o primeiro ministro Boris Johnson mantivesse o sistema de refeições gratuitas nas escolas durante esse complicado período. Esta luta do avançado de 22 anos, refira-se, já lhe tinha valido em setembro um prémio por parte da Associação de Futebolistas Profissionais.





Através das redes sociais, Rashford já reagiu à distinção, mostrando-se "honrado" pelo momento que vive. "Sendo um miúdo negro de Wythenshawe, nunca pensei ser condecorado com a medalha da Ordem do Império Britânico, muito menos aos 22 anos. Este é um momento muito especial para mim e para a minha família, mas especialmente para minha mãe, que é a verdadeira justa vencedora deste galardão. A luta para proteger os mais desfavorecidos está longe de acabar", começou por escrever, aproveitando depois a nota deixada para enviar um pedido a Boris Johnson."Estaria a cometer uma injustiça para com a minha comunidade, para com as famílias que conheci e falei, se não aproveitasse esta oportunidade para pedir ao Primeiro Ministro, que me recomendou esta honra, para apoiar as nossas crianças em outubro com uma ampliação do esquema de vouchers, já que o sistema de lay-off está a chegar ao final e vamos enfrentar um aumento de desemprego. É apenas um 'remendo', mas que servirá para que os pais de milhões de crianças tenham menos uma coisa para com que se preocupar. Vamos unir-nos para que nenhuma criança no Reino Unido tenha de ir para a cama com fome. Como disse muitas vezes antes, independentemente do que sintas ou da tua opinião, não ter acesso a comida nunca é culpa da criança", escreveu o dianteiro.