Rashford explica a grande diferença entre Solskjaer e Mourinho: um jogou e o outro não

Marcus Rashford explica que Ole Gunnar Solskjaer entende melhor os jogadores do Manchester United do que José Mourinho porque, ao contrário do português, jogou futebol ao mais alto nível.





A explicação do avançado inglês de 21 anos foi dada na BBC, em declarações a Gary Lineker. "O Solskjaer é diferente e é normal que assim seja porque ele jogou. Fora do campo ele entende um pouco melhor os jogadores", disse Rashford quando inquirido sobre as diferenças entre o atual técnico dos red devils e José Mourinho, despedido em dezembro do ano passado.O jogador reconhece, todavia, que o facto de não ter jogado nunca foi um problema para Mourinho. "Ele é claramente um técnico de topo e tem a sua forma muito própria de ler as pessoas. Mas penso que um treinador que jogou entende-nos melhor porque viveu o que nós vivemos."