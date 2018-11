Rashford utiliza Real Madrid como arma para ameaçar Mourinho

Marcus Rashford pode ser a próxima dor de cabeça de José Mourinho. Formado no Manchester United, o avançado de 21 anos, internacional inglês, é cobiçado pelo Real Madrid e é precisamente esse facto que o representante do futebolista quer usar para conseguir um novo contrato.Segundo a imprensa britânica e espanhola, o agente de Rashford ameaça ir negociar com o clube merengue caso o futebolista não comece a ser titular indiscutível da equipa orientada por José Mourinho.Como aliado, Rasford terá Ed Woodward, vice-presidente executivo do Manchester United, que pretende garantir que o avançado britânico renova contrato com os red devils antes do final da temporada.A ajudar na estratégia do representante de Marcus Rashford está ainda o selecionador britânico que recentemente afirmou que o jovem avançado teria de ser mais vezes opção de Mourinho no Manchester United para manter intactas as oportunidades dentro da seleção inglesa.