Raúl Jiménez define metas: «Terei 35 anos mas quero estar no próximo Mundial»

O avançado mexicano Raúl Jiménez, de 32 anos, esteve à conversa com a plataforma 'TUDN' e abordou o presente e futuro da carreira. Atualmente ao serviço do Fulham, o antigo jogador do Benfica tem a mira apontada ao Mundial de 2026, apesar de lá chegar com 35 anos.

"É algo que quero muito fazer e estou a trabalhar para isso. Quero chegar ao Mundial em boa forma e apesar de ter 35 anos nessa altura, acredito que a idade é apenas um número", revelou.

"No Mundial do Qatar não estive na minha melhor versão. Acho que a partida em que joguei mais tempo estive 25 minutos em campo. Mas quando fui chamado à ação entrei sempre com empenho máximo para ajudar e para fazer o melhor para a equipa. Não correu como queríamos, isso é verdade", acrescentou.