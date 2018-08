O Wolverhampton, equipa comandada por Nuno Espírito Santo, fechou este sábado a pré-temporada com uma vitória, batendo no Molineux o Villarreal, por 2-1.Com Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho, Hélder Costa e Diogo Jota na equipa inicial, a formação da Premier League até chegou ao descanso a perder, em face do golo de Gerard Moreno, mas na segunda metade acabou por conseguir a reviravolta, dando a cambalhota com dois golos no espaço de seis minutos, ambos marcados por jogadores com ligações ao futebol português.Primeiro foi Wily Boly a empatar, aos 49', e depois foi Raúl Jiménez a fazer o 2-1 final, aos 55', naquele que foi o seu primeiro golo enquanto jogador do Wolves - isto depois de ter falhado um penálti na estreia. E por falar em velhos conhecidos do futebol luso, de referir que Miguel Layún (ex-FC Porto) foi titular no submarino amarelo.

Autor: Fábio Lima