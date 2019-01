Reading de José Gomes cai com estrondo

O Reading, que contratou recentemente o treinador José Gomes (ex-Rio Ave), ainda não encontrou o caminho da salvação na Championship. No terceiro jogo com o português ao leme (após derrota e empate), o penúltimo classificado do escalão secundário em Inglaterra foi goleado (1-4) em casa pelo Swansea (12º).O primeiro dia do ano de Tiago Ilori, central do Reading, também foi um pesadelo. O ex-Sporting viu um cartão amarelo (67’) e a sua equipa foi massacrada em apenas 48 minutos, quando o adversário fez o 4-0, por intermédio de McBurnie, a bisar. Harriot reduziu aos 77’.Mais lesto esteve João Carvalho, titular no Nottingham Forest (7º na tabela), a impor a segunda derrota seguida ao líder, o Leeds United de Bielsa.Já Ivo Pinto não saiu do banco do Norwich (2º), que foi empatar (1-1) no terreno do Brentford (18º), enquanto Marco Matias foi titular pelo Sheffield Wednesday (16º), que tropeçou (1-1) em casa com o Birmingham (8º).