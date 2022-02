Reading vence Birmingham com João Lucas em destaque e afasta-se dos lugares de descida

O Reading bateu esta terça-feira o Birmingham, por 2-1, em jogo da 34.ª jornada do Championship (segundo escalão inglês de futebol), num encontro que contou com uma assinatura portuguesa na lista de marcadores.

Foi com uma finalização do avançado português Lucas João que o Reading inaugurou o marcador do encontro, aos 67 minutos da partida. O Reading aumentou a vantagem apenas seis minutos depois, através de um penálti convertido por Swift (73'), mas viria a sofrer a ainda antes do final da partida, graças a um autogolo de McIntyre, aos 82'.

Com este resultado, o Reading soma a segunda vitória consecutiva no Championship e passa a somar 29 pontos, aumentando para oito a vantagem pontual para o Derby County, a primeira equipa que se encontra nos lugares de despromoção à League One.