Realizador de 'Parasitas' gostava de jantar com jogador do City

Bong Joon-ho, realizador responsável pelo filme ‘Parasitas’, teve uma noite bem passada. Arrecadou 4 Óscares na noite mais importante do cinema de Hollywood e não foram galardões ‘secundários’. Bong levou para casa os prémios correspondentes a Melhor Filme, Melhor Realizador, Melhor Argumento original e ainda Melhor Firma estrangeiro.

Após o sucesso do realizador de 50 anos começaram as surgir os habituais ‘fun facts’ nas redes sociais. E um deles, destacado pela revista ‘FourFourTwo’, relembra que o realizador tem um gosto particular por futebol e em especial por um jogador do Manchester City.

A revista britânica recuperou uma série de perguntas e respostas a que o realizador asiático acedeu a responder há uns meses no Reddit e onde foi direto ao assunto quando questionado sobre as cinco figuras com que gostaria de jantar.

Depois de destacar os ‘inevitáveis’ realizadores Alfred Hitchcock e Martin Scorsese, Bog juntou à mesa Yuna Kim, antiga patinadora artística sul-coreana, Jimmy Page, guitarrista fundador dos Led Zeppelin, e.. Kevin de Bruyne, internacional belga do Manchester City.

Na ocasião o sul-coreano não explicou os motivos que o levavam a ter tanta admiração pelo médio, mas que o ‘sentiou’ à mesa, isso sentou.

Sobre qual seria o repasto, Bong teve resposta também – "Comeríamos pratos espanhóis e muita paelha."