Rebecca Welch é a primeira mulher a integrar o grupo nacional de árbitros ingleses

Rebecca Welch é a primeira mulher a integrar o grupo nacional de árbitros de futebol em Inglaterra, encarregue pelas arbitragens dos jogos da segunda e terceira divisão masculinas, ambos escalões profissionais.

"A promoção de Rebecca Welch faz dela a prmeira árbitra apontada para a lista do grupo nacional do quadro profissional masculino", salientou no seu site a Liga inglesa (EFL).

No dia 30 de março, árbitra Rebecca Welch tornou-se a primeira mulher nomeada para um jogo de futebol das ligas profissionais inglesas, depois de ser convocada para apitar o encontro Harrogate Town-Port Vale.

"Esta é a maior conquista da minha carreira. Arbitrei em Wembley a final feminina da Taça de Inglaterra, em 2017, que será sempre um marco importante. Mas é sempre bom conseguir coisas destas", afirmou então Welch.

Em declarações à EFL, Rebecca Welch acrescentou, na altura, que a sua nomeação mostra às mais jovens que há oportunidades reais de progredirem na carreira.

"Isto mostra que há oportunidades reais para as jovens, que se perguntam se são capazes de ser árbitras, ou para as que, já sendo, aspiram a mais", disse, acrescentando que nos últimos 10 anos tem trabalhado "duro e de forma comprometida".

Em fevereiro de 2010, Amy Fearn tornou-se a primeira mulher a dirigir uma partida de futebol masculino, quando apitou os últimos 20 minutos do jogo entre o Coventry City e o Nottingham Forest, da segunda liga inglesa, devido a uma lesão do árbitro principal.