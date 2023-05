Recuperou 4 golos e qualificou-se nos descontos do prolongamento: a subida de sonho do Sheffield Wednesday

Foi preciso esperar pelo minuto 120'+3 para saber qual seria o terceiro e último clube a subir da League One, o 3º escalão do futebol inglês, ao Championship, o 2º. O Sheffield Wednesday escreveu mais um capítulo de uma história incrível na subida à divisão da qual tinha caído em 2021.Nos owls, há um herói em particular: Josh Windass. O avançado inglês entrou de rompante na área e atirou, de cabeça, para o fundo das redes do Barnsley, que jogava desde o minuto 49 com menos um elemento, precipitando a loucura num Estádio de Wembley repleto, com 74.292 espectadores nas bancadas. O 1-0 final estava feito e bastou para a festa começar logo ali.Plymouth Argyle e Ipswich Town subiram diretamente de divisão, fruto do primeiro e segundo lugares arrebatados na fase regular da League One, disputada ao longo de extensas 46 jornadas. O Sheffield Wednesday foi o terceiro classificado e precisou de disputar os playoffs.Na primeira eliminatória, o Wednesday já tinha revelado ao Mundo do futebol uma crença inesgotável. Na primeira mão, os owls perderam na casa do Peterborough United, por 4-0, e a subida à 2ª Divisão parecia uma miragem. Contudo, uma vontade incrível dos homens de Sheffield, e casa, igualou a eliminatória no tempo regulamentar (4-0) , e atirou a decisão para prolongamento. Depois de um 5-1 ao cabo de 120 minutos, o Sheffield Wednesday foi melhor nos penáltis e carimbou o passaporte para a final de Wembley onde voltou a desenhar algo memorável.