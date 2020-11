Recusou contrato de 10 anos com o Barcelona e acabou a jogar em 13 clubes diferentes

John Bostock está desempregado, tem 28 anos e já passou por 13 clubes diferentes. Mas numa entrevista à BBC, o jogador que enquanto jovem chegou a ser pretendido por Real Madrid, Inter, Manchester United, Chelsea e Liverpool, conta que teve uma oportunidade de assinar um contrato de 10 anos com o Barcelona.





"Quando tinha 14 anos o Barcelona ofereceu-me um contrato de 10 anos. O Ronaldinho era o meu jogador favorito e até me enviaram um poster assinado por ele. Ainda o tenho na minha casa em Londres", recorda Bostock, que naquela altura era apelidado de 'Menino Maravilha'.A família não podia custear a mudança para Espanha e o médio inglês acabou por ficar nos escalões de formação do Crystal Palace. Com apenas 15 anos acedeu à equipa principal dos 'Eagles'. "Recordo-me que era demasiado jovem para usar o mesmo balneário dos meus companheiros de equipa porque era menor."Seguiu-se o Tottenham, numa transferência a rondar os dois milhões de euros, quando tinha apenas 16 anos. "A minha família e o meu empresário acharam que o melhor para ir era ir para o Tottenham, que seria o melhor para o meu desenvolvimento. Naquela idade eu não tinha voz, vi um papel sobre a mesa e disseram-me para assinar."Quem não gostou foram os adeptos do Crystal Palace, que o acusaram de apenas se preocupar com o dinheiro. Chegou a receber ameaças de morte...Estreou-se pelo Tottenham contra o Dínamo Zagreb, com 16 anos, mas nunca conseguiu um lugar na equipa, onde estavam jogadores como Luka Modric e Gareth Bale, pelo que foi relegado para os escalões de formação dos spurs - o que o deixou de rastos."O Palace era um clube de um tamanho diferente. Quando via os jogadores que tinha pela frente... Um futuro vencedor da Bola de Ouro [Modric] e Gareth Bale... Para cada lugar havia dois internacionais."Nos cinco anos que esteve no Tottenham foi emprestado ao Brentford, Hull City, Sheffield Wednesday, Swindon Town e Toronto FC. Em 2013 saiu, como jogador livre, para o OH Leuven, mudando-se depois para o Royal Amberes, Lens, Bursasport, Toulouse e Nottingham Forest.Todas estas mudanças fizeram-no questionar o seu verdadeiro valor. "Perguntava-me 'serei realmente tão bom?' Era uma espiral perigosa para qualquer pessoa..."Sobre as constantes mudanças de clube, 13 ao todo, brincou com a situação. "Tornei-me num especialista a fazer e desfazer malas. Tenho o recorde de velocidade...", disse, para admitir, um pouco mais a sério: "A minha mulher ajudou-me ao longo de toda a minha carreira, acreditou mais do que eu."