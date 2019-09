Manchester United de olho no jovem Coniah Boyce-Clarke

O mercado de transferências fechou recentemente mas os clubes continuam diariamente atentos a possibilidades de negócio. O Manchester United, por exemplo, está interessado no desenvolvimento do jovem Coniah Boyce-Clarke, guarda-redes de apenas 16 anos e que atualmente defende as cores do Reading.

As exibições de Coniah ao serviço da seleção inglesa de sub-17 foram bastante positivas e, por isso, os scouts do United continuam a compilar informação sobre o craque, podendo avançar para a sua contratação em janeiro.