Reencontro com Ronaldo? Varane vai ouvir o que o Al Nassr tem para lhe dizer

A crise está instalada em Old Trafford e alguns dos principais craques da formação inglesa começam a ver a vida a andar para trás. É o caso do internacional francês Raphaël Varane, que já terá dado indicações ao seu empresário ouvir aquilo que o Al Nassr tem para lhe dizer.

O gaulês, de 30 anos, encara com bons olhos a possibilidade de voltar a trabalhar com Cristiano Ronaldo, desta vez na Arábia Saudita, após as parcerias no Real Madrid e Manchester United, numa transferência que apenas acontecerá no verão.

Casemiro é outro jogador que já foi sondado pelo emblema saudita mas, na ocasião, o médio rejeitou qualquer possibilidade de mudança de ares.