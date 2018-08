ev

Nem foi preciso 'escavar' no passado de Lucas Digne para os adeptos do Everton encontrarem algo que compromete o mais recente reforço dos toffees . Bastou olhar para as fotos dos testes médicos que o defesa esquerdo fez quando assinou pelo Barcelona para notar algo que deixa o defesa francês, adquirido aos catalães a troco de 20 milhões de euros, numa posição delicada. Tudo por causa da tatuagem que o ex-Barcelona tem no peito, na qual está escrito 'I never walk alone', uma frase bastante similar ao 'You'll never walk alone', a famosa música do Liverpool, o rival da equipa comandada por Marco Silva.Uma situação que não foi perdoada nas redes sociais, tanto por adeptos do Everton como também pelos do Liverpool, que não perderam a chance para provocar os fãs do clube rival da cidade dos Beatles. Um episódio que muito provavelmente provocará algum tipo de provocação também no primeiro encontro entre as duas equipas, marcado para o fim de semana de 1 de dezembro.

Autor: Fábio Lima