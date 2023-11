Reformado há mais de um ano, Defoe vê ser investigada uma transferência de... 2008

Jermain Defoe colocou um ponto final na carreira profissional em março de 2022, mas viu esta quinta-feira o seu nome surgir novamente nos tabloides britânicos devido a uma alegada infração que terá cometido... em 2008.

Segundo o jornal 'The Times', a Federação Inglesa de Futebol está a investigar a transferência por empréstimo do ex-internacional inglês do Tottenham para o Portsmouth, numa temporada em que ajudou o clube que agora atua na League One a terminar no top-8 da Premier League, contribuindo com oito golos em 12 jogos. O sucesso conseguido em tão pouco tempo possibilitou-o ainda de continuar no clube durante a primeira metade da época seguinte (2008/09).

Ao que tudo indica, o que está em cima da mesa é a possibilidade de o próprio jogador, assim como o treinador do Portsmouth na altura, Harry Redknapp, e o presidente dos spurs, Daniel Levy, terem negociado com um agente não licenciado.



Em declarações à 'Sky Sports News', uma fonte próxima à Federação Inglesa de Futebol confirmou que o organismo está a "analisar o caso". "Estamos a analisar o caso e, como parte disso, vamos rever a decisão do painel".