Reguilón feliz no Tottenham: «Em minha casa todos éramos fãs de Mourinho»

Sergio Reguilón foi um dos jogadores que reforçou o Tottenham de José Mourinho, no verão. O lateral esquerdo espanhol, que trocou o Real Madrid pelos spurs, contou numa entrevista à Sky Sports que é um grande admirador do treinador português.





"É um treinador de classe mundial e ele foi muito importante na minha tomada de decisão. Tinha um mercado muito amplo, mas quando ouvi falar no interesse do Tottenham, para mim foi simples. Implicava deixar a minha casa, a minha liga e a minha família, mas as coisas estão a correr bem", contou o jogador.Reguilón não chegou a cruzar-se com Mourinho no Real Madrid. "Eu era muito jovem, estava ainda nos escalões de formação e nunca me cruzei com ele. Mas tenho boas recordações dessa época, em minha casa todos éramos fãs de Mourinho."