Reguilón, o confuso: É do Tottenham, joga no United e escolhe craque do... City

O empréstimo do lateral espanhol Sergio Reguilón do Tottenham ao Manchester United foi um dos 'lances' mais estranhos do passado mercado de transferências. Ainda assim, o jogador caiu no goto do treinador holandês Erik ten Hag e já teve oportunidade de mostrar o perfume do seu futebol aos exigentes adeptos de Old Trafford.

Agora que está lesionado, aproveitou a folga para responder a algumas questões do site oficial dos red devils e surpreendeu pela tranquilidade com que escolheu uma estrela do rival City para uma equipa de sonho de futsal.

O lateral assumiu que queria uma formação só com compatriotas e muitos acharam que nomes como Juan Mata, Ander Herrera ou David de Gea poderiam surgir na equação, numa espécie de piscar de olho aos seguidores do emblema de Manchester. Contudo, igual a si próprio, Reguilón avisou logo que não precisava de guarda-redes e disparou: "Sergio Ramos, Xavi, Andres Iniesta, David Villa e David Silva."

Ora David Silva é, como sabemos, uma figura de culto do rival City, algo que os adeptos não deixaram passar em claro.

A terminar, tempo para os seus jogadores favoritos do United: "Há tantos. Adorava Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, Rio Ferdinand, Gary Neville... E tenho grandes memórias do Wayne Rooney."