Reis lusitanos no dérbi de Manchester

Amanhã há dérbi em Manchester com dois soberanos portugueses. Em termos defensivos, Rúben Dias é o monarca do City, que lidera confortavelmente a Premier e soma 21 triunfos consecutivos (todas as provas). Não perde há 28 jogos. Bruno Fernandes, esse, constitui uma espécie de rei sol do United, que entra no Etihad no 2º lugar a 14 pontos de distância do rival. Qual dos dois lusos – o City tem ainda outros dois, Bernardo e Cancelo – vai vencer nesta 11ª vez que se enfrentam? Rúben (cinco vitórias) ou Bruno (uma)?

Rúben mostra-se descontraído e adaptado a Inglaterra. “Senti zero pressão quando cheguei. Foi apenas questão de me ambientar, conhecer a equipa, conhecer os jogadores e o treinador. Tenho aprendido muito com Guardiola, ele é obcecado pelo jogo. Faz com que eu tenha mais prazer a jogar”, sublinha o central.

Pep enumera as cinco principais armas do rival. “O United é muito forte em vários aspetos. Defensivamente, no meio-campo... Bruno Fernandes, a velocidade na frente com James, Rashford e Martial. A experiência de Cavani, um dos jogadores que mais admiro pelo que fez na carreira e como a vive”, anota do técnico do City, enquanto o do United, Solskjaer, desdramatiza o facto de a equipa ter ficado em branco nos últimos três jogos (três empates): “Estivemos uma semana sem marcar, não estivemos seis semanas em baixo de forma. Vencemos a Real Sociedad, por 4-0, e o Southampton, por 9-0...”



Quarteto à caça de prémios



Bruno Fernandes (Man. United), João Cancelo (Man. City) e Rúben Neves (Wolves) estão nomeados para o prémio de melhor jogador de fevereiro da Premier, concorrendo com Raphinha (Leeds), Gündogan (Man. City), Lingard (West Ham), Andersen (Fulham) e Barnes (Leicester). Nuno Espírito Santo (Wolves) está designado para o prémio de melhor treinador, tal como Pep Guardiola (Man. City), Scott Parker (Fulham) e Thomas Tuchel (Chelsea). *