Relação entre Cancelo e Guardiola deteriorou-se: ingleses apontam razão para adeus do lateral ao City

João Cancelo está de partida para o Bayern Munique depois de ter sido essencial para o Manchester City na primeira parte da temporada. A transferência pode surpreender os mais desatentos mas a imprensa inglesa adianta que há razões plausíveis para o fim de ligação ao campeão britânico.Segundo o 'Daily Mail', a relação entre o lateral português e o treinador Pep Guardiola deteriorou-se nos últimos tempos. Cancelo perdeu o lugar para Aké desde que regressou do Mundial e apenas cumpriu três jogos a titular dos últimos 10 encontros.Esta situação levou o futebolista formado no Benfica a interpelar o técnico dos citizens em conversas consideradas "quentes" pelo diário inglês. Guardiola passou a ver o português como uma influência pouco positiva e a única saída foi mesmo a transferência em janeiro.Cancelo vai agora jogar no Bayern por empréstimo do City até ao final da temporada, num negócio que conta com opção de compra.