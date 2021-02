Reunião de clube inglês com adeptos "invadida" por mulheres despidas

Os cerca de 170 adeptos do Chester FC que se juntaram numa videoconferência por zoom, para discutir assuntos do clube e ouvir o treinador da equipa, ficaram boquiabertos quando viram a sessão ser invadida por vídeos pornográficos.





Segundo a imprensa inglesa, subitamente entraram em cena imagens de mulheres despidas e o treinador Anthony Johnson, que se preparava para falar, fez um grande esforço para se manter sério após o aparecimento das mulheres nos ecrãs.Muitos dos adeptos presentes na conferência não evitaram as gargalhadas e Adam Langan, um dos diretores do clube que milita na 6.ª divisão inglesa, colocou as mãos na cabeça, em sinal de desespero.O clube mais tarde explicou nas redes sociais que a reunião foi perturbada por uma "interferência exterior".