Ricardo Pereira inspirado na goleada do Leicester

Ricardo Pereira assistiu e marcou na goleada (4-1) do Leicester ao West Ham. Barnes (24’) abriu o marcador após um passe do lateral luso. Aliás, o passe foi ele próprio meio golo. Barnes retribuiu a oferta e foi a vez de Ricardo (45’+5) faturar com um tiro na área. Não ‘anotava’ desde 29 de setembro. "Precisávamos de um resultado positivo após vários jogos menos bons", disse Ricardo. Ayoze (81’ e 88’) bisou e Vardy (43’) saiu lesionado. "O problema do Vardy não é na coxa e isso é bom. Esperemos que melhore e recupere nos próximos dois dias", disse Brendan Rodgers, técnico dos foxes.