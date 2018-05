O mês de maio foi um mês de sonho para Ricardo Pereira. Depois do título de campeão nacional pelo FC Porto, o lateral direito foi convocado para o Mundial'2018 e, este sábado, viu confirmada a mudança para aquela que diz ser a melhor liga do Mundo. Contratado pelo Leicester a troco de 20 milhões de euros , o lateral de 24 anos promete tudo fazer para ajudar os foxes a atingirem os seus objetivos."Sinto-me muito feliz por estar aqui e mal posso esperar para fazer o melhor ajudando a equipa. A atmosfera, os adeptos e o futebol da Premier League tornam-na na melhor liga do Mundo. Estou aqui para ajudar a equipa e o clube a atingir os seus objetivos", disse o lateral, que assinou contrato válido por cinco temporadas.

Autor: Fábio Lima