Ricardo Pereira já foi operado: «Nada como enfrentar as adversidades com boa disposição»

Lesionado com gravidade no ligamento cruzado anterior de um joelho na partida diante do Aston Villa, Ricardo Pereira foi esta quinta-feira operado com sucesso, informou o próprio jogador nas redes sociais, numa publicação na qual se mostrou otimista na recuperação, que o deverá deixar fora dos relvados por seis meses.





A operação foi ontem e, felizmente, correu muito bem. Nada como enfrentar as adversidades com boa disposição, um sorriso e junto daqueles que nos fazem bem! ?? #RP21 #baicucoragifitchado #UmPassoDeCadaVez #OneStepAtATime pic.twitter.com/lBefvYHCzN — Ricardo Pereira (@ricbpereira) March 20, 2020

