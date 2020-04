Ricardo Pereira: «Sinto-me melhor a cada dia»

Operado aos ligamentos cruzados do joelho direito no mês passado, Ricardo Pereira contou à Sky Sports como está a ser o processo de reabilitação, realizada em casa, devido à pandemia da Covid-19, e revelou estar em franca recuperação.





"Está a correr bem. Foi difícil nos primeiros dias. Tive muitas dores da cirurgia e era difícil mover-me para ir à casa de banho, por exemplo", começou por contar o lateral direito do Leicester, que sofreu a lesão no jogo com o Aston Villa, precisamente antes da suspensão da Premier League."Sinto-me melhor a cada dia. Tenho mais força na perna e consciência dos movimentos que não tinha antes da cirurgia, o que é bom, pois sinto melhorias todos os dias", vincou.A cumprir quarentena, o internaconal português explicou como é o seu dia-a-dia nesta fase de recuperação. "Desde a operação que tenho estado em casa. Acordo, desço e começo a reabilitação. A maior parte das coisas posso fazer em casa, mas três ou quatro vezes por semana faço uma video-chamada para o nosso fisioterapeuta para ele ver como estou", contou Ricardo Pereira, adiantando que, além dos exercícios, passa o tempo "a ver séries e filmes com a família".